В Германии окончательно отменили смертную казнь

Жители немецкой земли Гессен проголосовали за удаление из своей конституции положения, которое допускало применение смертной казни в качестве высшей меры наказания.

Этот регион оставался единственным в Германии, чьи законы предусматривали такую возможность несмотря на то, что смертная казнь была исключена из конституции ФРГ еще в 1949 году.

Ликвидация этой юридической аномалии имеет скорее символический характер, поскольку федеральная конституция имеет приоритет над региональной, а потому на практике казнь и так не применялась. В последний раз смертные приговоры выносились судами Гессе в период с 1946 по 1949 год, когда федеральная конституция этого еще не запрещала.

На сегодняшний день смертная казнь не применяется во всех государствах Евросоюза. В России уже более двух десятилетий также действует мораторий на смертную казнь. Эта мера наказания все еще используется в части штатов в США.