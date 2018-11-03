В Гонконге умер "крестный отец" Брюса Ли и Джеки Чана

В Гонконге на 92-м году жизни скончался легендарный кинопродюсер, одна из главных величин тамошнего кинопрома Рэймонд Чоу, за свою впечатляющую карьеру поработавший над сотнями картин и давший светлый путь, в частности, Брюсу Ли и Джеки Чану.

Об этом сообщило агентство Associated Press, уточнив: патриарх, основатель кинокомпании Golden Harvest - самой известной в Гонконге, отошел в пятницу.

Изначально Чоу был журналистом, затем работал на Shaw Brothers, студии, популяризировавшей кунг-фу. Поосвоившись, Чоу начал намекать боссам, что от картин с низкими бюджетами и вообще сделанными криво сложно ждать успеха, а когда не нашел должной поддержки, в 1970-м создал Golden Harvest. Далее прочно ассоциирующуюся с "кунг-фу-кинематографом".

Первый мощный шаг Чоу на поприще - подписать в 71-м Брюса Ли, которого он приметил на одном из шоу в родном Гонконге, на три картины.

Их "Выход дракона" (Enter the Dragon), первый китайский фильм о боевых искусствах, выпущенный голливудской студией Warner Bros., при бюджете 850 тысяч долларов заработал в прокате 25 миллионов.

"Выход" станет последним законченным фильмом Ли, скончавшегося 20 июля 1973 года от отека мозга - за неделю до премьеры ленты.

После смерти Ли место главного героя кунг-фу-фильмов некоторое время оставалось вакантным, но вскоре Чоу открыл новое дарование, в 79-м начав сотрудничать с Джеки Чаном. За что Чан после неоднократно выражал ему благодарность и почтение.

Golden Harvest выпустил свой последний фильм в начале нулевых, после чего Чоу продал контрольный пакет акций другому бизнесмену, который сменил название студии на Orange Sky Golden Harvest.