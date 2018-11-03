В Иране готовятся к отражению кибератак со стороны США

Депутаты меджлиса (парламента) Ирана призвали вооруженные силы страны быть готовыми к противодействию возможным кибератакам США на жизненно важные объекты инфраструктуры Исламской Республики. Как сообщило агентство Mehr, соответствующее обращение уже подписали 136 иранских парламентариев.

"В случае кибернападения Соединенных Штатов на жизненно важную инфраструктуру Исламской Республики Иран, которая может привести к нарушению системы обеспечения населения и причинению ущерба стране, подобные атаки будут рассматриваться как акт агрессии против Ирана", - говорится в обращении.

В нем также содержится призыв к иранским вооруженным силам защитить ИРИ от потенциальных кибератак Вашингтона, и "принять ответные контрмеры". По словам главы парламентской комиссии Ирана по кибербезопасности Насраллы Пежманфара, подписанный документ является "предупреждением американцам, что Иран не останется пассивным перед лицом угроз США".

Напомним, в 2010 году в компьютерных системах, контролирующих работу иранского завода по обогащению урана в Натанзе, был обнаружен вирус Stuxnet. Он собирал информацию об атомных мощностях и отправлял ее на определенные адреса в интернете. Власти Ирана обвинили в заражении вирусом Stuxnet США и Израиль. По их мнению, содействие им могла оказать компания Siemens, поставившая для ядерного объекта информационную систему SCADA, через которую был запущен Stuxnet.