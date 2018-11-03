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03.11.2018 13:59
Рубрика: В мире

В Иране готовятся к отражению кибератак со стороны США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Депутаты меджлиса (парламента) Ирана призвали вооруженные силы страны быть готовыми к противодействию возможным кибератакам США на жизненно важные объекты инфраструктуры Исламской Республики. Как сообщило агентство Mehr, соответствующее обращение уже подписали 136 иранских парламентариев.

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"В случае кибернападения Соединенных Штатов на жизненно важную инфраструктуру Исламской Республики Иран, которая может привести к нарушению системы обеспечения населения и причинению ущерба стране, подобные атаки будут рассматриваться как акт агрессии против Ирана", - говорится в обращении.

В нем также содержится призыв к иранским вооруженным силам защитить ИРИ от потенциальных кибератак Вашингтона, и "принять ответные контрмеры". По словам главы парламентской комиссии Ирана по кибербезопасности Насраллы Пежманфара, подписанный документ является "предупреждением американцам, что Иран не останется пассивным перед лицом угроз США".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Напомним, в 2010 году в компьютерных системах, контролирующих работу иранского завода по обогащению урана в Натанзе, был обнаружен вирус Stuxnet. Он собирал информацию об атомных мощностях и отправлял ее на определенные адреса в интернете. Власти Ирана обвинили в заражении вирусом Stuxnet США и Израиль. По их мнению, содействие им могла оказать компания Siemens, поставившая для ядерного объекта информационную систему SCADA, через которую был запущен Stuxnet.

В мире Ближний Восток Иран
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