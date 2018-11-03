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03.11.2018 12:12
Рубрика: В мире

В Иране заявили, что не боятся новых санкций США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Тегеран не пугает новая волна экономических рестрикций Вашингтона, так как санкционная политика США обречена на провал. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми.

"Нет никаких причин для беспокойства. Следует подождать, и мы увидим, что США не способны предпринять никакие шаги против великого народа Ирана", - сказал дипломат в интервью иранскому телевидению. По мнению Касеми, очередные американские санкции преследуют лишь цель психологического давления на Исламскую Республику, так как страна уже неоднократно в своей истории успешно противостояла попыткам Запада политически и экономически изолировать Иран.

Фото: Depositphotos.com
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Накануне администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках международного соглашения по его ядерной программе 2015 года. Американские санкции вступят в силу 5 ноября и затронут финансовый и энергетический секторы Ирана. Ограничения ударят также по странам, которые продолжат импортировать иранскую нефть или же будут работать с подсанкционными иранскими компаниями.

Как заявил Трамп, санкции США против Исламской Республики будут действовать до тех пор, пока не будет заключено новое всеобъемлющее соглашение с ИРИ на условиях Вашингтона, которое "навсегда заблокирует Ирану путь к ядерному оружию".

В мире Ближний Восток Иран Санкции и антисанкции Ядерная программа Ирана
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