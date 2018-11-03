В Минске, в кинотеатре "Москва" открылся 25-й международный кинофестиваль "Лiстапад".

В нем примут участие более 160 картин из 48 стран. Они будут представлены в конкурсной и внеконкурсной программах. Первая программа кинофестиваля включает основной конкурс игрового кино, конкурс "Молодость на марше, документального кино, национальных киношкол, а также национальный конкурс и конкурс фильмов для детей "Лістападзік". В основном конкурсе участвует российский фильм "Сердце мира" Натальи Мещаниновой. Жюри возглавляет режиссер Юсуп Разыков.

Во время торжественного открытия узбекский, советский актер Рустам Сагдуллаев получил из рук заместителя премьер-министра Игоря Петришенко спецприз президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в кинопроизводстве". Актер стал знаменит после фильма "В бой идут одни старики". Российская актриса Светлана Немоляева удостоена приза "Кино без границ" Исполнительного комитета Содружества государств.

Кинофестиваль, который проходит под девизом "Познавая белый свет" и посвящен творчеству Киры Муратовой, участвовавшей в прежних кинофестивалях в Минске, продлится до 9 ноября.

Большой интерес представляют программы национальных киношкол на фестивале, которые призваны помочь студентам и начинающим кинематографистам сориентироваться в международном пространстве. Конкурс продолжает расширять свою географию и знакомить зрителей с экспериментальными фильмами. Все сеансы, а в этом году они будут проходить в кинотеатре "Пионер", включают презентации школ, просмотр фильмов и обсуждение их с авторами. Не впервые зрители познакомятся со студенческими работами старейших европейских киношкол: Факультета кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге (FAMU), Польской школы кино, телевидения и театра в Лодзи, мобильной киношколы "DOCNOMADS". Студентами последней также являются и белорусы: в 2016 году на Минском МКФ была представлена белорусско-бельгийская работа "Белый лист бумаги" Александра Михалковича.

В Конкурсе национальных киношкол Россия представлена фильмом "Я,Виктор" Ирины Цгоевой - ученицы Марины Разбежкиной.

В программе "Российские премьеры " будет показана картина "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, лауреата последнего Венецианского кинофестиваля, а также последний фильм дипломанта Союзного государства Веры Глаголевой "Не чужие".