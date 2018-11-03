В УПЦ МП указали на неграмотность константинопольского архиепископа

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) усомнился в образованности константинопольского архиепископа Иова из-за слов о прекращении существования УПЦ МП.

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в интервью телеканалу RT выразил мнение, что, судя по словам Иова, тот "плохо учился в богословской школе", "не знаком с евангельским текстом" и не знает "прописных" истин, известных даже маленьким детям, посещающим воскресные школы. Климент процитировал слова Господа из Евангелия о том, что "первый в церкви - это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой".

Ранее Иов в интервью украинской службе BBC заявил, что "с канонической точки зрения" УПЦ МП более не существует из-за решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской неканонической церкви. В Российской православной церкви (РПЦ) такой шаг назвали расколом и объявили о разрыве евхаристических связей с Константинополем.