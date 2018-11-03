Во Флориде увеличилось число жертв стрельбы в студии йоги

По уточненным данным полиции города Таллахасси (штат Флорида), в результате стрельбы в студии йоги погибли два человека. Ранее сообщалось о том, что один человек умер и четверо получили ранения.

В Facebook опубликовано обращение главы местного подразделения полиции Майкла Делео. По его словам, нападавший ранил в общей сложности шесть человек, а также нанес несколько ударов рукояткой пистолета еще одному. Состояние пострадавших не уточняется, пишет ТАСС.

Неизвестный открыл стрельбу в студии для занятий йогой в пятницу. Сам он, по предварительным данным, застрелился. Ведется следствие.