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04.11.2018 14:33
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал "план Б" Украины по "Северному потоку-2" игрой на публику

Заявление Украины о том, что "Нафтогаз" приступил к "плану Б" в отношении строительства "Северного потока-2" - очередная игра на публику и попытка увести разговор в сторону от действительно серьезных вопросов. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя недавние слова главного исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко.

По словам Фролова, если бы Киев был частью Евросоюза, подобная формулировка смогла бы сыграть позитивную роль для "Нафтогаза". Другими словами, от этого можно было бы получить какие-то средства. Однако в данной ситуации подобные высказывая выглядят "комично". Кроме того, эксперт добавил, что после сокращения транзита во многих регионах страны могут возникнуть проблемы со снабжением газом. Именно поэтому, у украинской стороны должен был быть несколько другой "план Б" - обеспечение работоспособности системы на случай реализации "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Оператор "Северного потока-2" отчитался о строительстве газопровода

"Они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах, - подчеркнул Фролов в беседе с RT. - "План Б" должен быть не про деньги, а про то, как обеспечить свои функции при изменении технологических условий. То есть в данном случае это игра на публику, попытка увести в сторону разговор от действительно важных вопросов".

Напомним, ранее главный коммерческий директор "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко сообщил, что компания приступила к реализации "плана Б" из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Суть данного плана заключается в том, чтобы потребовать у России через арбитраж $12 миллиардов за то, что она может остановить транзит газа через Украину после 2019 года. На каких основаниях будет подан подобный иск, украинская сторона не пояснила.

Экономика ВЭД Отношения России и Украины Газопровод "Северный поток-2" Экономический кризис на Украине
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