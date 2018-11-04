ЕС откроет новые представительства в Великобритании после Brexit

После Brexit Европейский союз откроет новые представительства в Великобритании. Их будет два, одно расположится по традиции в Лондоне, второе - в административном центре Северной Ирландии - Белфасте. Как передает телерадиокорпорация BBC, эти планы обсуждаются в настоящее время в Брюсселе.

Кстати, та часть представительства, что отправится в британскую столицу, официально будет называться не посольством, а делегацией. В ее состав войдут 29 дипломатических сотрудников внешнеполитической службы ЕС, еще пятеро устроятся в Белфасте, чтобы отслеживать ход практического положения итогового соглашения по выходу Великобритании из ЕС, если оно все-таки будет заключено.

В настоящее время ЕК имеет три представительства в Великобритании. Главный офис находится в Лондоне, в бывшей штаб-квартире консервативной партии, еще два - в Шотландии и Уэльсе. С большой долей вероятности они будут закрыты в марте 2019 года.

Напомним, переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Соединенное Королевство покинет ЕС, ведутся с июня 2017 года. Стороны отказываются называть конкретную дату, когда они могут прийти к соглашению.

Между тем, свыше миллиона человек подписали петицию, призывающую к проведению нового референдума по Brexit. Речь идет об условиях выхода Соединенного королевства из Евросоюза. "В 2016 году людям дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться в ЕС или покинуть его. Сейчас пришло время людям сказать решающее слово по поводу самого соглашения, пока не слишком поздно", - говорится в петиции.