Гол Маркизио принес "Зениту" победу над "Ахматом"

"Зенит" вновь оторвался от преследователей в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В матче 13-го тура на своем поле "сине-бело-голубые" одержали победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0.

Петербуржцы имели ощутимое преимущество в первом тайме, и одна из их атак привела к фолу Милада Мохаммади в своей штрафной против Роберта Мака.

Рефери Сергей Карасев моментально указал на "точку", несмотря на отчаянные протесты гостей. К мячу подошел Клаудио Маркизио и несильно, но точно пробил в угол, противоположный тому, куда упал голкипер "Ахмата" Евгений Городов.

После этого хозяева немного сбавили обороты, хотя по-прежнему сохраняли территориальное преимущество и не позволяли грозненцам развернуться у своих владений. Но концовка для "Зенита" оказалась нервной: на 83-й минуте вторую желтую карточку заработал Леандро Паредес, и игроки "Ахмата" бросились атаковать, надеясь за оставшееся время в большинстве вырвать хотя бы ничью.

Однако дожать хозяев они так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу "Зенита", который набрал 31 очко и теперь опережает своего ближайшего преследователя, "Локомотив", на семь баллов. "Ахмат" с 16-ю баллами остался на девятом месте.