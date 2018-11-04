График отключения аналогового вещания ТВ определят в ближайшие недели

График полного перехода на цифровое телевидение в России отечественные каналы определят в ближайшие недели и начнут разъяснительную компанию среди населения. Об этом рассказал замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на полях IV китайско-российского медиафорума, передает РИА Новости .

В 2019 году из федерального бюджета не будет субсидироваться аналоговое вещание.

Сейчас в России около 10 процентов домохозяйств, где телевизоры принимают только аналоговый сигнал. Можно сказать, что уровень готовности российских граждан к отключению аналога достаточно высокий, "что не означает, что интересами этих 10 процентов нужно пренебречь", сказал Волин.

В оставшееся до отключения аналогового эфира время и телевизионные каналы, и региональные, и федеральные власти все силы будут направлять на то, чтобы максимально проинформировать граждан и подготовить их к беспроблемному переходу с аналога на цифру, сказал Волин. Телеканалы могут об этом рассказывать в новостных выпусках, отдельных передачах и межпрограммке.

С переходом на цифру россияне смогут бесплатно смотреть 20 каналов.