Хачанов впервые выиграл "Мастерс", победив в финале Джоковича

Российский теннисист Карен Хачанов одержал первую в карьере победу на турнире серии "Мастерс". Он стал лучшим на соревнованиях в Париже, в финале обыграв серба Новака Джоковича.

По сути, Карен взял верх над первой ракеткой мира - в понедельник, когда рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) будет обновлен, Новак вернется на первую строчку. При этом для победы Хачанову потребовалось лишь два сета и 1 час 38 минут, встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

Матч ожидаемо начался с доминирования Джоковича, который взял первый гейм на своей подаче, затем уступил подачу соперника, после чего выиграл два гейма подряд. Но Хачанову удалось сделать обратный брейк, и этот момент стал в партии переломным. Хотя еще две подачи он уступил сопернику, но заиграл мощнее и, уступая 4:5, сумел выиграть три гейма кряду, завершив сет в свою пользу. Не последнюю роль в этом сыграли и действия Джоковича, который стал много ошибаться в последних геймах.

Вторая партия сложилась для россиянина немногим легче. В определенный момент он вырвался вперед, поведя 4:2, и после этого неизменно сохранял разницу в два гейма, в итоге одержав красивую и убедительную победу, безусловно, историческую в карьере Карена. Для одного из лучших теннисистов XXI века Джоковича это вряд ли что-то решит - он может быть расстроен разве что тем, что не сумел сравняться по количеству выигранных "Мастерсов" с Рафаэлем Надалем. Тот побеждал 33 раза, а у Новака пока 32 победы на турнирах серии "Мастерс". Для Хачанова же этот успех имеет совсем другое значение.

Отметим, что в общей сложности это четвертый титул в карьере россиянина и уже третий - в 2018 году. В первый раз он выиграл на соревнованиях в Чэнду два года назад. А в этом году он первенствовал также в Марселе и в Москве.