Южная Корея назначила нового куратора сотрудничества с Россией

Новости

В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП 18:07
Появились фото "Адмирала Кузнецова" после аварии 18:02
На Кубани в ДТП с поездом и автомобилем погиб человек 17:33
США и Южная Корея возобновляют совместные военные маневры 17:33
В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек 16:37
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР 16:30
ОАЭ нарастят добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году 16:18
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов 16:13
Забайкалье и Бурятия перешли в состав ДФО 16:00
На востоке Москвы столкнулись пять автомобилей 15:57
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше 15:33
В День народного единства ставропольцы испекли рекордный каравай 15:30
Мэр Уфы предложил исключить "вокруг" и "около" из речи чиновников 15:07
В Карелии День народного единства отметили массовым хороводом 15:00
Эксперт назвал "план Б" Украины по "Северному потоку-2" игрой на публику 14:33
Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии 14:25
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 14:20
В Балтийском море затонуло польское судно Mietus 14:16
Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска 14:10
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:48
Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов 13:20
Началась установка временного моста через реку Туапсе 13:20
Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции 13:14
Цетробанки разных стран начали активно скупать золото 13:12
Посол ЕС: Брюссель готов защищать Тегеран от американских санкций 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 16:52
Рубрика: В мире

Южная Корея назначила нового куратора сотрудничества с Россией

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Руководство Южной Кореи назначило нового руководителя президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству. Им стал 56-летний Квон Гу Хун, который до этого времени работал в международном финансовом конгломерате Goldman Sachs.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Напомним, что Комитет по северному экономическому сотрудничеству (КСЭС) напрямую подчиняется президенту Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ину. Эта структура создана для активизации взаимодействия Южной Кореи на евразийском направлении, продвижению многосторонних и двухсторонних проектов. Одним из главных приоритетов КСЭС является активизация сотрудничества именно с Россией, поэтому неофициально в Корее комитет часто называют "Комитетом по сотрудничеству с РФ".

До июля текущего года КСЭС возглавлял депутат от правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ен Гиль, который в свое время встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и имел хорошие связи в российских политических и деловых кругах. Однако в июле 2018 года Сон решил бороться за пост главы партии и покинул пост председателя КСЭС. С тех пор место руководителя комитета оставалось вакантным.

Фото: РИА Новости
Южная и Северная Корея решили бороться за Олимпиаду-2032

Комментируя назначение, секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан рассказал, что Квон Гу Хун с 2007 года работает в Goldman Sachs, является хорошим специалистом по макроэкономике, обладает опытом работы в России и на Украине. "Уверен, что Квон принесет новые идеи, видение, сможет продолжить активизацию экономического сотрудничества на северном направлении и укрепит наши связи с регионом Евразии. Это позволит нашей экономике получить новый импульс для дальнейшего развития”, - отметил Юн.

Про Квон Гу Хуна известно, что родился он в 1962 году в городе Чинчжу, что на самом юге Кореи, в провинции Южная Кенсан. Закончил факультет экономики Сеульского государственного университета, а затем получил ученую степень доктора философии по экономике (PhD) в Гарварде.Долгое время работал в различных международных организация и финансовых компаниях, включая ABN AMRO, IMF, Goldman Sachs. В Москве возглавлял представительство Международного финансового фонда (IMF), последняя должность - старший экономист по Азиатскому региону в конгломерате Goldman Sachs. В 2011 году влиятельная корейская газета "Тона Ильбо" включила Квон Гу Хуна в список "100 человек, которые через 10 лет прославят Республику Корея".

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро