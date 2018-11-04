Южная Корея назначила нового куратора сотрудничества с Россией

Руководство Южной Кореи назначило нового руководителя президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству. Им стал 56-летний Квон Гу Хун, который до этого времени работал в международном финансовом конгломерате Goldman Sachs.

Напомним, что Комитет по северному экономическому сотрудничеству (КСЭС) напрямую подчиняется президенту Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ину. Эта структура создана для активизации взаимодействия Южной Кореи на евразийском направлении, продвижению многосторонних и двухсторонних проектов. Одним из главных приоритетов КСЭС является активизация сотрудничества именно с Россией, поэтому неофициально в Корее комитет часто называют "Комитетом по сотрудничеству с РФ".

До июля текущего года КСЭС возглавлял депутат от правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ен Гиль, который в свое время встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и имел хорошие связи в российских политических и деловых кругах. Однако в июле 2018 года Сон решил бороться за пост главы партии и покинул пост председателя КСЭС. С тех пор место руководителя комитета оставалось вакантным.

Комментируя назначение, секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан рассказал, что Квон Гу Хун с 2007 года работает в Goldman Sachs, является хорошим специалистом по макроэкономике, обладает опытом работы в России и на Украине. "Уверен, что Квон принесет новые идеи, видение, сможет продолжить активизацию экономического сотрудничества на северном направлении и укрепит наши связи с регионом Евразии. Это позволит нашей экономике получить новый импульс для дальнейшего развития”, - отметил Юн.

Про Квон Гу Хуна известно, что родился он в 1962 году в городе Чинчжу, что на самом юге Кореи, в провинции Южная Кенсан. Закончил факультет экономики Сеульского государственного университета, а затем получил ученую степень доктора философии по экономике (PhD) в Гарварде.Долгое время работал в различных международных организация и финансовых компаниях, включая ABN AMRO, IMF, Goldman Sachs. В Москве возглавлял представительство Международного финансового фонда (IMF), последняя должность - старший экономист по Азиатскому региону в конгломерате Goldman Sachs. В 2011 году влиятельная корейская газета "Тона Ильбо" включила Квон Гу Хуна в список "100 человек, которые через 10 лет прославят Республику Корея".