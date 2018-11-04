Косово готовится применять армию в регионе

Председатель парламента непризнанного Косово Кадри Весели обозначил цели и задачи потенциальных вооруженных сил края, против создания которых активно выступают Белград и Москва. По словам политика, они будут призваны бороться против терроризма и иных глобальных угроз не только в самопровозглашенной республике, но и в странах региона, включая Сербию.

"Мы будем осуществлять это вместе с международным сообществом и в постоянном контакте с США, а также партнерами по НАТО: ФРГ, Францией, Италией, Хорватией, Великобританией, - цитирует слова политика издание "Ало". - То, что Александр Вучич (президент Сербии) сопротивляется и призывает сербов не вступать в ряды вооруженных сил Косово - это не по-человечески, некорректно".

Сербский министр обороны Александр Вулин в интервью "Ало" прокомментировал провокационное заявление албанца, подчеркнув, что оно дезавуирует истинные намерения косоваров и ясно указывает на прямую угрозу Сербии.

"Везде в мире борьба против терроризма - это задача полиции и спецслужб. Если для них (косоваров) цель - борьба с терроризмом, то им не требуются тяжелые виды вооружений и армия, - отметил Вулин. - Глупо и наивно было бы поверить в то, что террористы из Освободительной армии Косово будут бороться против исламских террористов. Все оправдания необходимы для нарушения резолюции СБ ООН 1244, международных договоренностей, а также их собственных так называемых законов и конституции. Формирование так называемых вооруженных сил Косово преследует цель - угрожать Сербии. Эта армия им необходима для подтверждения собственной государственности, которой нет, и как средство, посредством которого они постараются спровоцировать конфликты. В ходе них они опять выставят себя в роли жертвы и спрячутся за помощью больших игроков".

Между тем заместитель главы Сил безопасности Косово (СБК) Агим Чеку рассказал, что вооруженные силы Косово будут иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту и предназначены, якобы, исключительно для обороны.

"У нас есть пехотное оружие, самое современное, которое сейчас существует в западных армиях. У нас будет и артиллерия, ПВО, защита против бронетехники, биологическая и химическая защита. Но у нас точно не будет наступательного вооружения, наступательных возможностей и наступательной доктрины", - проинформировал Агим Чеку, добавив, что "это силы самозащиты, и они предназначены для обороны территории и населения Косово".

Напомним, что 18 октября парламент самопровозглашенного Косово утвердил закон о формировании полноценных вооруженных сил на основе существующих сил безопасности. Из 102 депутатов, присутствовавших на заседании, 101 проголосовал за создание полноценной армии. Партия "Сербский список" покинула зал в знак протеста и против нарушения Резолюции СБ ООН 1244. В Москве и Белграде выразили обеспокоенность происходящими здесь событиями, призывая Запад соблюдать международные договоренности и не провоцировать эскалацию напряженности на Балканах.

На фоне набирающего обороты скандала с трансформацией СБК в полноценные вооруженные силы, костяк которых составят боевики Освободительной армии Косово (ОАК), в Приштину прибыл Джек Смит - главный прокурор Специального международного суда по военным преступлениям в непризнанном крае.

Эксперты подчеркивают, что в Гааге в конце 2016 года создан Специальный международный суд по военным преступлениям в Косово. В рамках него должно проводиться расследование фактов, изложенных в отчете специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дика Марти, который в 2010 году обвинил албанские власти Косово в незаконной торговле наркотиками и человеческими органами. В материалах, в частности, сообщается о причастности президента Косова Хашима Тачи (бывшего полевого командира, одного из основателей ОАК), к такого рода организованной преступной группировке.

При этом немаловажным является и тот факт, что Хашим Тачи занял должность президента Косово в 2016 году лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что данный политик ранее руководил албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. В документе его характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем". Кроме того, на Западе не были замечены и утверждения обвинителя Гаагского трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлы дель Понте, которая поставила косовского премьер-министра и его криминальных соратников в один ряд с фашистами. Так, она в своей книге "Охота: я и военные преступники" рассказала о чудовищных преступлениях, сравнимых "с теми, что чинил Третий рейх".

Позиция МИД России

Западные покровители частично признанной Республики Косово готовят реорганизацию СБК в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе привлечь албанских боевиков к военной деятельности в рамках НАТО. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном департаментом информации и печати.

Дипломаты считают, что никто не даст гарантий, что эти так называемые "вооруженные силы", костяк которых составляют террористы "Освободительной армии Косово", не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края.

"Внешними покровителями Приштины спешно сверстываются планы практической реорганизации СБК в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе подтянуть бывших боевиков и к военной деятельности НАТО. Вклад, надо полагать, будет незаменимым, - отмечают дипломаты. - Такое пренебрежение к выстроенным в свое время с большим трудом международно-правовым механизмам косовского урегулирования чревато подрывом стабильности в Балканском регионе в целом и в конечном счете представляет собой нарушение прав проживающих в нем граждан на мирное и безопасное будущее".