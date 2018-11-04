Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше

Власти России и Беларуси будут вынуждены ответить, если в Польше появятся американские военные базы. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя планы Варшавы.

"Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - отметил глава государства. По его словам, Беларусь проводит исключительно миролюбивую политику. "Мы не хотим войны… Лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам", - заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь находится в центре Европы, что делает страну крайне важной в транзитном отношении, но также создает некоторые проблемы. "И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет", - отметил Лукашенко, добавив, что в Европе, наконец, оценили усилия Минска.

Напомним, ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию вне рамок НАТО. При этом Варшава готова взять на себя расходы по ее содержанию.