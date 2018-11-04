Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции

Российский лыжник Сергей Устюгов возобновит тренировки после операции. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

В октябре Сергей получил травму на сборах в Италии. Он упал, катаясь на лыжероллерах, и повредил руку - у него была диагностирована трещина в большом пальце. Устюгов был вынужден перенести операцию, однако восстановление не заняло много времени. Уже сейчас он готов тренироваться.

Сергей опубликовал фото из аэропорта, подписав его: "Кто куда, а мы на вкатку, я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца".

Стоит отметить, что работать Устюгов будет, надевая при этом индивидуальный ортез на поврежденную руку. В конце ноября ему предстоит повторная операция, в ходе которой из пальца извлекут спицу.