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04.11.2018 13:14
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции

Текст: Данила Жиляев

Российский лыжник Сергей Устюгов возобновит тренировки после операции. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Фото: Инфографика "РГ/ Родион Косенцов
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В октябре Сергей получил травму на сборах в Италии. Он упал, катаясь на лыжероллерах, и повредил руку - у него была диагностирована трещина в большом пальце. Устюгов был вынужден перенести операцию, однако восстановление не заняло много времени. Уже сейчас он готов тренироваться.

Сергей опубликовал фото из аэропорта, подписав его: "Кто куда, а мы на вкатку, я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца".

Стоит отметить, что работать Устюгов будет, надевая при этом индивидуальный ортез на поврежденную руку. В конце ноября ему предстоит повторная операция, в ходе которой из пальца извлекут спицу.

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