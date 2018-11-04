ОАЭ нарастят добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) не исключают увеличение объемов добычи нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году. Такое заявление в своем Twitter сделал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Верховный нефтяной совет одобрил вложить 486 миллиардов дирхамов ОАЭ в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC), а именно в наращивание добычи энергетических ресурсов в пятилетней перспективе. Речь идет и о добычи не только нефти, но и газа.

К концу текущего года ОАЭ намерено добывать приблизительно 3,5 миллиона баррелей в день.