Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде

Два небольших самолета столкнулись в воздухе над Канадой. Как сообщает CBC, один из пилотов не справился с управлением и врезался в нижнюю часть другого самолета, протаранив его шасси.
В результате одно воздушное судно рухнуло на землю, при этом его пассажир получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Летчику оказывают помощь парамедики.
Пилот второго самолета - 11-местного Piper Cheyenne - сумел удачно приземлиться в аэропорту, на его борту никто не пострадал.
Район трагедии оцеплен полицией, дороги закрыты для проезда.
Выясняются причины столкновения.
Planes on air collision in Canada. https://t.co/vrYCoO0jJS pic.twitter.com/suJewId07T— autotldr (@autotldr_) November 4, 2018