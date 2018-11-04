Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде

Два небольших самолета столкнулись в воздухе над Канадой. Как сообщает CBC, один из пилотов не справился с управлением и врезался в нижнюю часть другого самолета, протаранив его шасси.

В результате одно воздушное судно рухнуло на землю, при этом его пассажир получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Летчику оказывают помощь парамедики.

Пилот второго самолета - 11-местного Piper Cheyenne - сумел удачно приземлиться в аэропорту, на его борту никто не пострадал.

Район трагедии оцеплен полицией, дороги закрыты для проезда.

Выясняются причины столкновения.