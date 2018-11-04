Новости

Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье 23:24
Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде 22:28
В Ростове частично затонул понтонный мост 21:35
В Красноярске начали проверку после посадки Boeing с трещиной в стекле 21:30
Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% рынка России 20:55
Два самолета столкнулись в небе над Канадой 20:37
В Египте предложили запретить ношение никаба 19:36
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана 18:48
Власти оценили переход Забайкалья и Бурятии в состав ДФО 18:47
Киев арестовал судно с украинским экипажем в ответ на российские санкции 18:44
Путин включил в Общественную палату главу "Трезвой России" 18:24
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП 18:07
Появились фото "Адмирала Кузнецова" после аварии 18:02
На Кубани в ДТП с поездом и автомобилем погиб человек 17:33
США и Южная Корея возобновляют совместные военные маневры 17:33
В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек 16:37
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР 16:30
ОАЭ нарастят добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году 16:18
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов 16:13
Забайкалье и Бурятия перешли в состав ДФО 16:00
На востоке Москвы столкнулись пять автомобилей 15:57
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше 15:33
В День народного единства ставропольцы испекли рекордный каравай 15:30
Мэр Уфы предложил исключить "вокруг" и "около" из речи чиновников 15:07
В Карелии День народного единства отметили массовым хороводом 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 22:28
Рубрика: В мире

Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде

Два небольших самолета столкнулись в воздухе над Канадой. Как сообщает CBC, один из пилотов не справился с управлением и врезался в нижнюю часть другого самолета, протаранив его шасси.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Дым и искры: на видео попала жесткая посадка F-15 в Великобритании

В результате одно воздушное судно рухнуло на землю, при этом его пассажир получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Летчику оказывают помощь парамедики.

Пилот второго самолета - 11-местного Piper Cheyenne - сумел удачно приземлиться в аэропорту, на его борту никто не пострадал.

Район трагедии оцеплен полицией, дороги закрыты для проезда.

Выясняются причины столкновения.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Канаде
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро