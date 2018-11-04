От ракеты "Союз" штатно отделился разгонный блок "Фрегат"

Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б". Пуск произошел в 23:17 с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

И сам старт и все предшествующие операции прошли также штатно, подчеркнули в Минобороны РФ.

"Головной блок ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время 23.28 мск штатно отделился от третьей ступени носителя", - передает РИА Новости официальное сообщение ведомства.

В течение нескольких часов "Фрегат" выведет на расчетную орбиту космический аппарат "Глонасс-М".