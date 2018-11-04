Помощник Обамы назвал опасным прецедентом выход США из СВПД

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе создает опасный прецедент. Такое мнение выразил бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли, в настоящее время возглавляющий "Международную кризисную группу".

"Администрация допустила огромную ошибку​​​. Какой бы ни была цель в отношении Ирана, это не способ ее достичь", - полагает эксперт. По его словам, власти стран обычно проявляют уважение к международным договорам, заключенных их предшественниками, даже если не согласны с принятым ранее решением, понимая, что отказ от договоренности создаст опасный прецедент, и уже другая сторона сможет выйти из соглашения, заключенного ими. И любая заключенная президентом США Дональдом Трампом сделка может быть пересмотрена второй стороной, как только там сменится правительство. "Поэтому, я считаю, США заплатят цену за выход из сделки, одобренной Советом Безопасности ООН", - отметил Малли.

Что касается планов Трампа заключить с Ираном новое соглашение, то их эксперт считает нереализуемыми. "Изменения настолько фундаментальны, что нельзя представить их выполнение с нынешним режимом, - цитирует эксперта РИА Новости. - Никто, кого я знаю, всерьез не считает, что Иран будет смотреть на этот список требований США и думать: "Ох, какое из них мы выполним".

Полная реализация предлагаемых санкций также невозможна, большинство стран не сможет сократить импорт нефти из Ирана до нуля, на чем настаивают американцы. По мнению Малли, на это не пойдут как минимум Индия, Китай и Турция. В Дели об этом заявил прямо. "Это просто невозможно. Некоторые из их нефтеперерабатывающих станций построены только для обработки иранской нефти. Это самая дешевая нефть, которую они могут получить. Готовы ли США или другие страны компенсировать эту разницу, и что они будут делать с теми перерабатывающими станциями, предназначенными только для иранской нефти?" - отмечает эксперт. Он полагает, что администрация США сама уже готовится предоставить исключения из санкций.

Малли полагает, что санкции США против Ирана увеличат влияние РФ на нефтяном рынке. "Это поможет производителям нефти, поскольку цены начнут расти​​​. И Россия является одним из значимых производителей нефти. Это определенно увеличит ее относительную власть на нефтяном рынке. В этом нет сомнений", - заявил эксперт, добавив, что Вашингтон готов на это пойти, несмотря нынешний кризис в отношениях.

Что касается нового механизма ЕС по Ирану, предназначенного для преодоления американских санкций, то он может представлять собой сочетание параллельного финансового канала и бартерной системы.

"Этот механизм не включает в себя организации, деньги или все то, что касается финансовой системы США. Они работают над своего рода параллельной финансовой системой, бартерными обменами. В обмен на нефть вы получаете товары. Что-то из этого работает через третьи страны, такие как Россия, и что-то может быть просто финансовым каналом, который независим или не затрагивает американский доллар", - рассказал Малли.

Напомним, в мае этого года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Он пригрозил не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. 1 ноября президент США продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. "В мире достаточно "черного золота" для того, чтобы безболезненно свернуть сотрудничество с Тегераном в этой отрасли", - заявил глава Белого дома. Также с 5 ноября в США будут будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана, его энергокомпаниями- Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.