Посол ЕС: Брюссель готов защищать Тегеран от американских санкций

Европейский союз продолжит придерживаться условий ядерной сделки с Ираном и предпримет все необходимые шаги, чтобы сохранить экономические преимущества, обещанные Тегерану в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий. Об этом заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

"Мы считаем необходимым сделать все для сохранения этого соглашения с Ираном, а также для сохранения экономических преимуществ, которые были обещаны этой стране в соответствии с СВПД", - цитирует дипломата "Интерфакс". По его словам, ЕС не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием, а на Ближнем Востоке велась гонка вооружений, и данное соглашение позволяет добиться этого.

Сделка оказалась под угрозой из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из нее. В связи с этим ЕС уже предпринял ряд мер, чтобы сохранить обещанные Тегерану экономические преимущества, рассказал Эдерер. В частности, Брюссель начал разработку специального платежного механизма, который защитит от санкций США европейские компании, ведущие бизнес с Ираном. "Идея его создания приветствовалась на прошедшей на "полях" Генассамблеи ООН министерской встрече стран-участниц СВПД, в которой участвовали Китай и Россия", напомнил посол.

В настоящее время ЕС обсуждает технические параметры этого механизма, призванного "поддерживать и развивать платежные каналы для экспорта иранской продукции, в том числе нефти, а также импорта европейской продукции в Иран таким образом, чтобы европейские компании могли продолжать вести законный бизнес с этой страной". "Этот механизм будет запущен в ближайшем будущем, в том числе по причине введения США новых санкций в отношении Ирана, что произойдет 5 ноября", - отметил Эдерер.

Напомним, в мае этого года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Он пригрозил не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. 1 ноября президент США продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. "В мире достаточно "черного золота" для того, чтобы безболезненно свернуть сотрудничество с Тегераном в этой отрасли", - заявил глава Белого дома. Также с 5 ноября в США будут будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана, его энергокомпаниями - Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

В Москве уже выразили "глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность" линией американской администрации на "слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями". "США теперь наносят еще один мощный удар по ДНЯО, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками СВПД по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности", - отметили в МИД РФ.