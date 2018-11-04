Новости

Эксперт назвал "план Б" Украины по "Северному потоку-2" игрой на публику 14:33
В День народного единства ставропольцы испекли рекордный каравай 14:30
Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии 14:25
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 14:20
В Балтийском море затонуло польское судно Mietus 14:16
Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска 14:10
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:48
Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов 13:20
Началась установка временного моста через реку Туапсе 13:20
Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции 13:14
Цетробанки разных стран начали активно скупать золото 13:12
Посол ЕС: Брюссель готов защищать Тегеран от американских санкций 13:04
Под Волгоградом задержан циркач, находившийся в федеральном розыске 13:01
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 12:43
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро 12:29
Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей 12:20
Якутия решила начать собственное производство бензина 12:18
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком 12:08
"Ротор" проиграл во Владивостоке "Лучу" 12:06
В Риме задержали двух украинских нацистов 11:56
В Красноярске из-за трещины в стекле сядет летевший в КНР самолет 11:55
В Сицилии 10 человек погибли в результате наводнения 11:37
Под Волгоградом в выгребной яме нашли тело ребенка 11:31
Видео: Украина впервые применила редкое оружие 10:48
В Хабаровском крае пропал рыбак 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 13:04
Рубрика: В мире

Посол ЕС: Брюссель готов защищать Тегеран от американских санкций

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз продолжит придерживаться условий ядерной сделки с Ираном и предпримет все необходимые шаги, чтобы сохранить экономические преимущества, обещанные Тегерану в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий. Об этом заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

"Мы считаем необходимым сделать все для сохранения этого соглашения с Ираном, а также для сохранения экономических преимуществ, которые были обещаны этой стране в соответствии с СВПД", - цитирует дипломата "Интерфакс". По его словам, ЕС не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием, а на Ближнем Востоке велась гонка вооружений, и данное соглашение позволяет добиться этого.

В Иране заявили, что не боятся новых санкций США

Сделка оказалась под угрозой из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из нее. В связи с этим ЕС уже предпринял ряд мер, чтобы сохранить обещанные Тегерану экономические преимущества, рассказал Эдерер. В частности, Брюссель начал разработку специального платежного механизма, который защитит от санкций США европейские компании, ведущие бизнес с Ираном. "Идея его создания приветствовалась на прошедшей на "полях" Генассамблеи ООН министерской встрече стран-участниц СВПД, в которой участвовали Китай и Россия", напомнил посол.

В настоящее время ЕС обсуждает технические параметры этого механизма, призванного "поддерживать и развивать платежные каналы для экспорта иранской продукции, в том числе нефти, а также импорта европейской продукции в Иран таким образом, чтобы европейские компании могли продолжать вести законный бизнес с этой страной". "Этот механизм будет запущен в ближайшем будущем, в том числе по причине введения США новых санкций в отношении Ирана, что произойдет 5 ноября", - отметил Эдерер.

Напомним, в мае этого года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Он пригрозил не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. 1 ноября президент США продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана. "В мире достаточно "черного золота" для того, чтобы безболезненно свернуть сотрудничество с Тегераном в этой отрасли", - заявил глава Белого дома. Также с 5 ноября в США будут будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана, его энергокомпаниями - Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

Хаменеи объяснил, почему США проиграют в противостоянии с Ираном

В Москве уже выразили "глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность" линией американской администрации на "слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями". "США теперь наносят еще один мощный удар по ДНЯО, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками СВПД по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности", - отметили в МИД РФ.

В мире Ближний Восток Иран Международные организации Европейский союз Отмена санкций против Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
В Германии рассказали о потерях из-за санкций против России
Генерал НАТО пожаловался на трудности в случае войны с Россией
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро