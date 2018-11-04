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04.11.2018 23:40
Рубрика: Спорт

Президент французского футбольного клуба был ранен фанатами

Текст: Данила Жиляев

Очередное столкновение футбольных фанатов в Европе едва не закончилось трагедией. В ходе беспорядков после матча пострадал президент одного из клубов - он получил пулевое ранение.

Фото: Depositphotos.com
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При этом речь идет вовсе не об игре Лиги 1 - встречались команды "Венисье" и "Живор", выступающие в одном из департаментских дивизионов. Это команды из городов Лионской метрополии, они относятся к системе объединения лиг, куда выбывают команды из Национального дивизиона 3 - пятого по силе клубного турнира Франции. Тем не менее, и на таком уровне между болельщиками порой вспыхивают серьезные противостояния.

Как сообщают французские СМИ, столкновение фанатов случилось еще во время матча, когда "Венисье" вел 2:1 - в этот момент болельщики "Живора" выбежали на поле и покинули его лишь после вмешательства полиции. Однако после финального свистка они стали зачинщиками драки возле стадиона, в которой участвовало порядка трех десятков человек.

У одного из участников столкновения оказался при себе мелкокалиберный пистолет, из которого был ранен президент "Венисье" Ше Жан Пьерр. Пока неясно, случайно ли пострадал именно он, или же в него целились намеренно. Так или иначе, выстрел не причинил ему большого вреда - пуля не проникла сквозь одежду и лишь нанесла ушиб, из-за которого образовалась гематома.

Сообщается также, что участники беспорядков были различным образом вооружены - при них была арматура, ножи и бейсбольные биты. Сотрудники полиции смогли остановить потасовку, но никого не задержали. Начато расследование.

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