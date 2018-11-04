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04.11.2018 15:32
Рубрика: Власть

Путин наградил иностранцев за заслуги в укреплении дружбы с Россией

По случаю Дня народного единства президент РФ Владимир Путин вручил на приеме в Кремле премии за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами, а также и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Глава государства отдельно отметил, что именно патриотизм является стержнем генетической памяти россиян.

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность: на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир, - подчеркнул президент во время торжественной церемонии. - Чувство патриотизма - важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти".

В этом году из рук главы государства орден Дружбы получили пять человек: мэр хорватской столицы - города Загреб - Милан Бандич, ирландского благотворительного фонда помощи детям-сиротам Дебби Диган, почетный консул РФ на Балеарских островах Себастьян Ройчи Монтсерра, советник премьер-министра Ливана Жорж Шаабан, а также исполнительный директор американского НПО "Общество по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Медалью Пушкина были удостоены хореограф Словацкого нацтеатра Рафаэл, актер сербского национального театра Милош Бикович, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Объединение организаций соотечественников "Русское содружество" Сергей Проваторов, председатель британского банка "Нобл Гроссарт Лимитед" Ангус Гроссарт, мэр испанского города Малага Франсиско Де ла Торре Прадос и чешский бард Яромир Ногавиц.

Лауреатом премии за вклад в укрепление единства российской нации стала глава Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая. "Выдающийся ученый-лингвист, она очень многое сделала для развития русского языка как государствообразующего, как языка культуры и межнационального общения, - отметил глава государства. - Особо отмечу большую просветительскую деятельность Людмилы Алексеевны в деле отстаивания позиций русского языка за рубежом. Это важно для продвижения тех традиционных ценностей, которыми дорожили наши предки, и которые остаются для нас нравственной и духовной опорой".

К сожалению, по состоянию здоровья Вербицкая не смогла присутствовать на церемонии вручения наград. Владимир Путин заявил, что рассчитывает позже лично вручить ей госнаграду.

Власть Работа власти Госнаграды Президент Празднование Дня народного единства
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