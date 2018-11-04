Путин вручил госнаграды за вклад в сотрудничество с Россией

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле вручил госнаграды представителям других государств, которые поспособствовали укреплению мира и сотрудничества между народами, а также популяризации русского языка и культуры за рубежом. Среди награжденных в честь Дня народного единства были и представители Украины и США.

Открывая прием, глава государства поздравил россиян и дружественным к нашей стране иностранцев с праздником. Он подчеркнул, что для России высокие идеалы патриотизма всегда имели особую ценность. "На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир", - заявил президент. Чувство патриотизма он назвал "важнейшей частью общенациональной культуры, стержней нашей генетической памяти".

По словам Путина, в истории страны было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее Родины и ее спасение. "Судьбу страны тогда неизменно определяли мужество, сплоченность, воля народа", - подчеркнул он. Это показали и события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Наши предки не позволили захватчикам разрушить и ослабить Россию и "своим примером завещали хранить суверенитет государства, беречь мир и согласие".

Немало иностранных граждан стремятся к правде о России, любят и уважают ее народ. В этих чувствах в Кремле признались лауреаты госнаград - ордена Дружбы и медали Пушкина.

Орденом Дружбы в этом году, в частности, удостоен мэр хорватского города Загреб Милан Бандич. Другой лауреат - глава совета ди⁠ректоров ирландского благотворительного фонда помощи детям-сиротам Дебби Диган, которая поблагодарила власти РФ за политику в отношении оставшихся без родителей детей. "Вы заявляли, что каждому ребенку нужна семья и дом, - сказала она Путину, - и я вас глубоко поддерживаю, и хочу быть с вами рядом, когда в России закроются двери последнего детского дома".

Орден Дружбы получили также почетный консул РФ в автономном сообществе Балеарские острова королевства Испании Себастьян Ройчи Монтсеррат и исполнительный ди⁠ректор американского НПО "Общество по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер (США). "Я принимаю эту награду от имени поколения русских и американцев, которые приложили общие усилия, чтобы сохранить наше общее наследие", - заявила представительница США.

Еще один лауреат - советник по делам РФ председателя совета министров Ливана Жорж Шаабан, который заявил, что ливанский народ благодарен России за поддержку в деле сохранения суверенитета. Он также отменил важнейший вклад РФ в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент наградил ряд деятелей культуры медалью Пушкина. Среди них - актер сербского национального театра Милош Бикович, который назвал День народного единства праздником "не только россиян, но и тех народов, которые смотрят с вами в одном направлении". Другие награжденные: хореограф Словацкого национального театра Рафаэль Авникян, глава британского банка "Нобол Гроссарт Лимитед" Ангус Гроссарт, а также мэр испанского города Малага Фарансиско Де ла Торре Прадос (он рассказал в своем выступлении о музее русского искусства в своем городе).

Получивший медаль чешский бард Яромир Ногавица, поведав о любви к русским бардам, исполнил отрывок песни Булата Окуждавы.

Был среди награжденных и представитель Украины - глава Всеукраинского союза общественных организаций "Объединение организаций соотечественников "Русское содружество" Сергей Проваторов. По его словам, эта награда - оценка труда всех неравнодушных граждан, которые радеют за сохранение в республике русской культуры и языка.

Такое отношение к России, ее традициям и культуре Владимир Путин назвал примером для всех. "И если мы будем опираться именно на то, что нас объединяет, а не на текущие противоречия сегодняшнего дня, то будет следовать примеру Екатерины Великой, - сказал он. - Мы не только будем отменять взаимные пошлины и другие ограничения, но и будем вместе идти вперед на благо наших народов".