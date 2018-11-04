Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за инцидента в метро

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с травмой головы. Женщине защемило голову внезапно закрывшимися дверями вагона в московской подземке.

Сама пострадавшая рассказала в Instagram, что предупреждения о закрывающихся дверях поезда не прозвучало. Народная артистка сообщила о произошедшем начальнику станции, а к врачам обратилась после того, как отыграла два спектакля. В итоге женщину госпитализировали.

Медики сделали 71-летней пациентке МРТ. По ее словам, врачи поставили диагноз - множественные ушибы мягких тканей головы.

Артистка назвала состав, в котором произошел инцидент, "сумасшедшим".

За плечами у актрисы более сотни ролей в кино. Татьяна Васильева известна зрителям по фильмам "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Три полуграции". Она сыграла в таких сериалах как "Закрытая школа", "Идеальная жертва" и других. В 2017 году Васильева заменила Надежду Бабкину в кресле соведущей передачи "Модный приговор". Постоянно выступает в московском театре "Миллениум".