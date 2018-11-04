В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

В столице и Подмосковье с вечера воскресенья, 4 ноября, и в ночь на понедельник, 5 ноября, на 12 часов из-за сильного тумана объявлен "желтый" уровень опасности погоды.

"Туман​​​. Период предупреждения с 4 ноября 21 часа в течение 12 часов", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Такой же уровень погодной опасности объявлен и на территории практически всего Центрального федерального округа, за исключением Костромской, Рязанской, Владимирской и Тамбовской областей. Причиной также стал сильный туман в регионе.

Отметим, "желтый" - это третий из пяти уровней опасности, означающий потенциально опасную погоду.