Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев России"

Ранее Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам выставки, назвав ее замечательным творческим проектом и выразив уверенность, что данная экспозиция содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства.
"Важен ее серьезный образовательный, просветительский потенциал, значимая роль в укреплении непреходящих нравственных, патриотических ценностей, особенно среди молодежи", - говорится в тексте опубликованной на сайте Кремля телеграммы.
Глава государства отдельно отметил, что этот творческий проект собрал вместе работы выдающихся мастеров из различных музеев России. Все экспонаты выставки разнообразны по жанру, сюжету и времени создания.
"Они демонстрируют уникальное историческое наследие нашего Отечества, неразрывность его духовного и культурного пространства", - подчеркнул президент РФ.
Отметим, масштабная выставка "Сокровища музеев России" открылась сегодня, в День народного единства, в Центральном выставочном музее "Манеж". В экспозиции представлены более 280 шедевров искусства из 50 российских музеев. Одними из самых значимых экспонатов выставки стали работы Валентина Серова, Карла Брюллова и икона "Умиление" из Псково-Печерского монастыря.