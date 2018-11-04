Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев России"

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку "Православная Русь к Дню народного единства. Сокровища музеев России". В Центральный выставочный зал "Манеж", где проходит экспозиция, глава государства прибыл вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Их сопровождали глава Минкульта РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Ранее Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам выставки, назвав ее замечательным творческим проектом и выразив уверенность, что данная экспозиция содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства.

"Важен ее серьезный образовательный, просветительский потенциал, значимая роль в укреплении непреходящих нравственных, патриотических ценностей, особенно среди молодежи", - говорится в тексте опубликованной на сайте Кремля телеграммы.

Глава государства отдельно отметил, что этот творческий проект собрал вместе работы выдающихся мастеров из различных музеев России. Все экспонаты выставки разнообразны по жанру, сюжету и времени создания.

"Они демонстрируют уникальное историческое наследие нашего Отечества, неразрывность его духовного и культурного пространства", - подчеркнул президент РФ.

Отметим, масштабная выставка "Сокровища музеев России" открылась сегодня, в День народного единства, в Центральном выставочном музее "Манеж". В экспозиции представлены более 280 шедевров искусства из 50 российских музеев. Одними из самых значимых экспонатов выставки стали работы Валентина Серова, Карла Брюллова и икона "Умиление" из Псково-Печерского монастыря.