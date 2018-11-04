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04.11.2018 22:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы растопили "Снеговика" на фестивале "Маршак"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Уютный дом посреди зимы, силуэт Ганса Христиана в окне, счастливая пара снеговика и печки на небе - камерный спектакль по сказке Андерсена привез в столицу Черноземья Центральный театр кукол имени С. Образцова.

История романтичного Снеговика, который влюбился в кухонную печку и всю зиму мечтал ее обнять, но не мог сойти с места, юным зрителям (подросшим - тем более) наверняка знакома. Но в хорошей интерпретации ее можно слушать снова и снова. Один андерсеновский образ снеговика с кочергой внутри (мальчишки вставили ее для прочности, и немудрено, что холодного человечка так тянуло к огню) стоит многих лекций по психологии.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
"Театр для взрослеющих" объяснил воронежцам, почему не сбываются мечты

Режиссер Борис Константинов дал постановке подзаголовок "наивный театр". На первый взгляд, особых хитростей тут и в самом деле нет. Декорации нарисованы на фанерке, фигурки ребятишек на льду подвешены на леске перед зеркалом замерзшего озера, мягкий Снеговик пришит к сугробу, а ворчливый Пес - не более чем клочок меха с бусинками-глазами. Перед началом спектакля воронежская детвора даже помогла артисту "починить" круг неба, чьи вращения обозначали смену дня и ночи, а значит - приближение зимы.

На деле за этой простотой стоит масса придумок технолога Александра Лигусова, благодаря которым на зрителя нет-нет, да и пахнет волшебством.

"Снеговик" отметили "Золотой Маской" в двух номинациях - за работу актера и художника. Артистизм можно оценить только сидя в зале, а вот тонкую работу Евгении Шахотько, оформившей постановку, к сожалению, хорошо видно только в первых рядах очень маленьких залов.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК РГ-Фото Россия. Это надо видеть
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