Якутия решила начать собственное производство бензина

Из-за высоких цен и некачественного бензина на якутских АЗС республика решила начать собственное производство топлива.

"Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться", - сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.

Он пояснил, что с июня этого года оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 - на девять, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Провысились и розничные цены на перечисленные виды топлива.

Таким образом, на повестке дня находится вопрос собственного производства моторного топлива для нужд региона. Прежде всего, правительство волнует доступность топлива для населения, подчеркнул Николаев.