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04.11.2018 12:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Якутия решила начать собственное производство бензина

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Из-за высоких цен и некачественного бензина на якутских АЗС республика решила начать собственное производство топлива.

"Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться", - сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.

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Он пояснил, что с июня этого года оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 - на девять, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Провысились и розничные цены на перечисленные виды топлива.

Таким образом, на повестке дня находится вопрос собственного производства моторного топлива для нужд региона. Прежде всего, правительство волнует доступность топлива для населения, подчеркнул Николаев.

Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Цены на бензин
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