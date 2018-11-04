В Хабаровском крае пропал рыбак

В районе поселка Малышево Хабаровского края пропал мужчина, отправившийся рыбачить на реку Амур. Местный житель обнаружил его вещи и лодку. На поиски рыбака отправились спасатели.

"Группа осмотрела береговую линию. На месте, где нашли вещи пропавшего, были видны следы, уходящие в воду. Но самого мужчину не обнаружили", - сообщили "РГ" в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

На место происшествия вылетел вертолет авиационно-спасательного центра МЧС. На его борту три человека, которые осмотрят территорию с воздуха. К поискам на земле дополнительно подключились 24 специалиста. Четверо из них водолазы.