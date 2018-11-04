Новости

В Германии рассказали о потерях из-за санкций против России 09:24
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в КНР 08:14
В Приморье День народного единства отметили благотворительным забегом 08:10
Два человека стали жертвами обрушения здания Amazon в США 07:41
В центре Хабаровска поймали дикого кабана 06:52
Жители Камчатки одними из первых отметили День народного единства 06:35
Отправка военных к Мексике обойдется США в 200 миллионов долларов 06:26
Меланья Трамп упрекнула демократов и СМИ в дискредитации главы США 05:52
В Шанхае открылся Четвертый форум СМИ России и Китая 05:11
Министр иностранных дел ФРГ рассказал о плане по спасению мира в ЕС 04:48
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 4,5 километра 04:20
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае 04:07
США отметили вклад России в оказание гуманитарной помощи Сирии 03:35
Генерал НАТО пожаловался на трудности в случае войны с Россией 02:45
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за инцидента в метро 01:33
От ракеты "Союз" штатно отделился разгонный блок "Фрегат" 00:49
Шестеро британских детей пострадали при падении с надувной горки 00:26
"Спартак" - "Урал" - онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ 00:06
"Зенит" - "Ахмат" - онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ 00:05
В Британии хотят запретить "утреннюю пинту" перед вылетом 03.11.2018
Титул "Мисс Земля 2018" завоевала Фыонг Кхань Нгуен из Вьетнама 03.11.2018
Александра Костенюк с победы стартовала на женском ЧМ по шахматам 03.11.2018
В Ленобласти иномарка сбила двух детей, погибла 6-летняя девочка 03.11.2018
Чиновников заставят декларировать находящиеся в личном пользовании машины 03.11.2018
Уникальную мотоколяску "Циклоп" продают за 2,15 млн рублей 03.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 08:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Приморье День народного единства отметили благотворительным забегом

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Александр Сафронов/Администрация Приморского края Фото: Александр Сафронов/Администрация Приморского края
Фото: Александр Сафронов/Администрация Приморского края

На Спортивной набережной Владивостока в День народного единства состоялся 30-минутный забег в поддержку фонда "Владмама" и тяжелобольных новорожденных детей. Участие в нем могли принять все желающие.

Фото: Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
Жители Камчатки одними из первых отметили День народного единства

По информации пресс-службы администрация Приморского края, к благотворительной акции присоединились почти 800 человек. Благодаря марафону удалось собрать более 102 тысяч рублей.

В число бегунов вошел и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

"Важно, что в нашем городе так много людей, кто откликнулся на этот благотворительный забег в День народного единства и внес свой вклад в лечение новорожденных детей", - отметил глава региона.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генерал НАТО пожаловался на трудности в случае войны с Россией
Озвучена причина падения МиГ-29 в Египте
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу из-за инцидента в метро
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды