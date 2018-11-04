В Приморье День народного единства отметили благотворительным забегом

На Спортивной набережной Владивостока в День народного единства состоялся 30-минутный забег в поддержку фонда "Владмама" и тяжелобольных новорожденных детей. Участие в нем могли принять все желающие.

По информации пресс-службы администрация Приморского края, к благотворительной акции присоединились почти 800 человек. Благодаря марафону удалось собрать более 102 тысяч рублей.

В число бегунов вошел и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

"Важно, что в нашем городе так много людей, кто откликнулся на этот благотворительный забег в День народного единства и внес свой вклад в лечение новорожденных детей", - отметил глава региона.