Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 4,5 километра

Пепловый выброс высотой до 4,5 километров зафиксировали 4 ноября на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Шлейф растянулся на пять километров к северо-востоку от вулкана.

Жителям Северо-Курильска ничего не угрожает. Пеплопадов и запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.