Жители Камчатки одними из первых отметили День народного единства

Одними из первых в стране начали празднование Дня народного единства в Петропавловске-Камчатском. Торжественные мероприятия открылись в полдень праздничным концертом.

"Наш край уже не одно столетие являет собой образец мира и добрососедства. Именно на этих принципах проживают на полуострове представители самых разных народностей и национальностей, вместе одной сплоченной семьей добиваясь развития края, его процветания, заботясь о своей малой родине и помогая друг другу", - поздравил жителей Камчатки губернатор региона Владимир Илюхин.

Мероприятие продолжилось возложением "Венка Мира" к стеле Города воинской славы в честь седьмой годовщины присвоения Петропавловску-Камчатскому этого почетного звания, сообщает пресс-служба краевого правительства.

День народного единства продолжат выступления творческих коллективов и спортивные мероприятия. Также будут работать тематические площадки, а в Авачинской бухте по традиции пройдет национальный корякский праздник "Хололо".