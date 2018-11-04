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04.11.2018 15:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Уфы предложил исключить "вокруг" и "около" из речи чиновников

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новый глава администрации Уфы Ульфат Мустафин потребовал от подчиненных четко определять сроки сдачи социально важных объектов и не использовать в своей речи пространных формулировок со словом "ориентировочно".

- На кого ориентируемся? Мне непонятно. Давайте вообще уберем слова "около" и "вокруг", - сказал Мустафин на первом оперативном совещании в администрации, который провел на новом посту.

Фото: depositphotos.com
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Одним из вопросов повестки дня была готовность 23 объектов, которые строятся или реконструируются в городе к 100-летию образования Башкирии, которое будет омечаться в 2019 году. На эти цели предусмотрено 25 миллиардов 700 миллионов рублей. Замечание мэра вызвал срок сдачи в эксплуатацию после реконструкции общеобразовательного центра.

Отметим, что депутаты городского совета почти единогласно проголосовали за кандидатуру Ульфата Мустафина 29 октября, избрав его из трех кандидатов на должность главы администрации Уфы, прошедших конкурс. До этого Ульфат Мустафин работал заместителем генерального директора ПАО "Газпромрапределение Уфа" и зарекомендовал себя как человек, который мало говорит и много делает.

На посту градоначальника он проработает до окончания срока полномочий депутатов горсовета, то есть до сентября 2021 года.

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