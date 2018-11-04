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04.11.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске из-за трещины в стекле сядет летевший в КНР самолет

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В воскресение днем пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, совершавший чартерный рейс из Новосибирска в город Санья (КНР), запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.

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Пилот доложил о том, что на лобовом стекле лайнера появилась трещина, о чем в кабине сигнализировали специальные датчики, сообщает ТАСС. На борту находятся 173 человека - 166 пассажиров и семь членов экипажа.

Сейчас лайнер вырабатывает топливо, экстренные службы аэропорта готовятся к его приему. Посадка запланирована на 17.30 по местному времени.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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