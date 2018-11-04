Власти оценили переход Забайкалья и Бурятии в состав ДФО

В Забайкалье и Бурятии высказались по поводу передачи регионов в составв Дальневосточного федерального округа.

Переход Забайкальского края в ДФО даст региону эффективные инструменты развития экономики и соцсферы. Об этом заявил ТАСС врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. По его словам, эти инструменты пока работают только в дальневосточных регионах.

По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, это решение открывает перед республикой новые перспективы. Юрисдикция ДФО имеет дополнительные меры поддержки в экономической и социальной сферах, например, стимулирование инвестиционных проектов, развитие туризма, предоставление "дальневосточного гектара".

Все это дает дополнительные стимулы для развития территории нашей республики", - заключил губернатор.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Республика Бурятия и Забайкальский край переходят в состав Дальневосточного федерального округа.