Забайкалье и Бурятия перешли в состав ДФО

Республика Бурятия и Забайкальский край указом президента перешли в состав Дальневосточного федерального округа. Соответсвующий документ появился на портале правовой информации.

Напомним, ранее оба региона входили в Сибирский федеральный округ.

Таким образом, ДФО теперь включает в себя 11 субъектов: Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия и Забайкальский край.