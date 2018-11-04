В День народного единства ставропольцы испекли рекордный каравай

На центральной площади Ставрополя в День народного единства выставили самый большой каравай. Диаметр гигантского хлеба составил 1,6 метра, высота - около двух метров, а вес - 561 килограммов.

- Изначально планировали просто испечь большой каравай и угостить горожан и гостей Ставрополя традиционным русским лакомством. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и потом решили замахнуться на рекорд России, - цитирует ТАСС гендиректора хлебокомбината, изготовившего каравай, Александра Сергеева. - На приготовление хлеба у пекарей ушла целая неделя. Чтобы каравай был свежим и вкусным, пришлось подготовить специальные формы, печи.

Хлеб пекли 30 человек - все работники предприятия, однако больше всего стараний вложила Зинаида Воробьева, титулованный мастер каравайного искусства. Именно она придумала украсить изделие орнаментом из теста. В хлебе три яруса, каждый из которых декорирован гроздьями винограда, яблоками и цветами - все, чем богата осень Ставрополья.

После того, как рекорд зафиксировали, каравай разрезали и раздали жителям и гостям города. Ранее самым большим считался каравай из Пензы, весивший 413,7 килограммов - он был испечен в 2014 году.