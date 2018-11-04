В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек

В центре Ставрополя в одном из ресторанов днем произошел пожар. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 12:45 по московскому времени. Прибывшие пожарные установили, что дым идет из-под кровли ресторана, пристроенного к гостинице. Угрозы распространения на жилые дома не было, как и угрозы взрыва и обрушения конструкций, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В результате из ресторана и ближайших зданий на безопасное расстояние были эвакуированы 65 человек. Погибших и пострадавших нет. На месте пожара сотрудники МЧС развернули оперативный штаб, к 13:43 пожар был локализован, а уже к 14:19 огонь полностью потушили.

К ликвидации ЧС привлекли 64 спасателей и 22 единиц техники. Обстоятельства случившегося уточняются.