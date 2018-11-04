Новости

В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек 16:37
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР 16:30
ОАЭ нарастят добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году 16:18
СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов 16:13
Забайкалье и Бурятия перешли в состав ДФО 16:00
На востоке Москвы столкнулись пять автомобилей 15:57
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше 15:33
В День народного единства ставропольцы испекли рекордный каравай 15:30
Мэр Уфы предложил исключить "вокруг" и "около" из речи чиновников 15:07
В Карелии День народного единства отметили массовым хороводом 15:00
Эксперт назвал "план Б" Украины по "Северному потоку-2" игрой на публику 14:33
Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии 14:25
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 14:20
В Балтийском море затонуло польское судно Mietus 14:16
Boeing 737 с трещиной в стекле сел в аэропорту Красноярска 14:10
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:48
Билл Гейтс предсказал введение налога на роботов 13:20
Началась установка временного моста через реку Туапсе 13:20
Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции 13:14
Цетробанки разных стран начали активно скупать золото 13:12
Посол ЕС: Брюссель готов защищать Тегеран от американских санкций 13:04
Под Волгоградом задержан циркач, находившийся в федеральном розыске 13:01
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 12:43
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро 12:29
Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
04.11.2018 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек

Текст: Анна Юркова

В центре Ставрополя в одном из ресторанов днем произошел пожар. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В Казани пожарные спасли пять человек из горящего жилого дома

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 12:45 по московскому времени. Прибывшие пожарные установили, что дым идет из-под кровли ресторана, пристроенного к гостинице. Угрозы распространения на жилые дома не было, как и угрозы взрыва и обрушения конструкций, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В результате из ресторана и ближайших зданий на безопасное расстояние были эвакуированы 65 человек. Погибших и пострадавших нет. На месте пожара сотрудники МЧС развернули оперативный штаб, к 13:43 пожар был локализован, а уже к 14:19 огонь полностью потушили.

К ликвидации ЧС привлекли 64 спасателей и 22 единиц техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в КНР
Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком
Татьяна Васильева выписана из больницы после ЧП в метро