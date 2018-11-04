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04.11.2018,  
18:02
Текст:  Антон Валагин

Появились фото "Адмирала Кузнецова" после аварии

Опубликованы фото тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после ЧП с затонувшим доком.

Фото: РИА Новости
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Корабль ошвартован у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске, на его летной палубе лежит подъемный кран с плавдока ПД-50, рухнувший во время аварии. Напомним, ремонтное судно затонуло в ночь на 3 октября. По предварительным данным, из-за перебоя в подаче электроэнергии с берега отключились насосы дока, балластные цистерны заполнились водой и сооружение погрузилось. В момент аварии в доке находился "Адмирал Кузнецов". Крейсер не пострадал, хотя на его палубу обрушился массивный подъемный механизм.

- Кран останется на палубе до завершения следственных действий. Также надо продумать алгоритм его транспортировки, - рассказал "Интерфаксу" представитель АО "Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев. На крейсере, по его словам, продолжаются плановые ремонтные работы.

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