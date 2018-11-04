В Балтийском море затонуло польское судно Mietus

Польское судно Mietus затонуло в Балтийском море. Как сообщили в Морской поисково-спасательной службе Польши, пострадавших нет.

Судно Mietus, что в переводе значит "налим", выполняло коммерческий рейс. На борту находились любители рыбной ловли. Но в районе острова Борнхольм случилось ЧП. Судно стало тонуть. На помощь прибыли спасатели из Дании. Они эвакуировали 19 человек, у одного рыбака - травма головы, но его жизни ничего не угрожает.

УМЧС Калининградской области в спасательной операции не участвовало. Но там напомнили, что, несмотря на то, что рыбалка является хорошим видом отдыха, любой водоем является в какой-то мере местом определенного риска, особенно в холодные осенние месяцы.