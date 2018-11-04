"Краснодар" не смог удержать победу в матче с "Ростовом" в РПЛ

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата страны по футболу "Краснодар" в драматичном противостоянии сыграл дома вничью с "Ростовом" - 2:2 (1:1)."Быки" набрали 23 очка и занимают третье место в РПЛ. Дончане идут четвертыми, имея на один балл меньше. На этой игре присутствовало 34 тысячи 562 зрителя.

Давнее принципиальное соперничество двух соседних регионов во всех сферах жизни, естественно, не могло обойтись и без футбольной составляющей. Когда-то это были непримиримые схватки между ростовским СКА и "Кубанью". Увы, но теперь они барахтаются во втором дивизионе, причем желто-зеленые еще и под неуклюжим именем "Урожай". А Дон и Кубань в главном южном дерби страны представляют "Ростов" и "Краснодар".

Что, впрочем, менее захватывающим это противостояние не сделало. Тем более сегодня, когда обе команды сражаются за места в Лиге чемпионов. Накануне "Локомотив", одолев "Арсенал", набрал 24 очка и (не исключено временно) занял вторую строчку в турнирной таблице. Победа "быков" позволяла им обойти их на один балл, а виктория ростовчан означала, что они догоняют железнодорожников.

В минувший четверг оба соперника добыли себе путевки в четвертьфинал Кубка России ("Краснодар" в дополнительное время на выезде самарские "Крылья Советов" - 2:1, а "Ростов" дома с потрясающей уверенностью питерский "Зенит" - 3:1). И за выход в 1/2 турнира теперь дважды сыграют между собой.

Ну, а пока подопечным Мурада Мусаева и Валерия Карпина (в Краснодар приехали около трех тысяч донских фанатов, выглядевший куда организованные местных коллег) предстояло разыграть драгоценные в нынешней ситуации три очка.

Вопреки дружным предсказаниям экспертов, именно гости, как известно, любящие действовать вторым номером, сразу провели несколько впечатляющих атак и подали пару угловых. И розыгрыш последнего из них оказался результативных: хозяева так толком и не смогли выбить мяч из штрафной, а тот после замысловатых рикошетов отскочил от Шомуродова в сетку (Синицын оказался в противоположном правом углу) - 0:1, 7-я минута.

Тут же Гулиев метров с 30-ти мощным выстрелом едва не угодил в левый от голкипера "быков" угол.

Но только стоило дончанам ослабить в середине поля хвату и уменьшить напор, как хозяева пришли в себя и принялись уже сами проверять на прочность оборону соперника. И она сразу дала трещину на левом фланге. Газинский выиграл борьбу в воздухе у невысокого Гулиева и отправил мяч к дальней штанге, где Ари с метра внес его в ворота - 1:1, 16-я минута.

Как и "Ростов", кубанцы могли отличиться в следующей атаке, но Перейра не попал в пустой угол с десяти метров.

После чего "быки" продолжали плести свои комбинации (при этом три центральных защитника гостей кубанца Ари уже старались без присмотра не оставлять), а гости получили возможность проводить излюбленные контратаки (в одной из них Шомурадов головой мог снова поразить из центра штрафной пустой угол ворот Синицына). Это пятый мяч российского бразильца в нынешнем первенстве.

Если первая половина матча временами очень напоминала лихие казачьи атаки с шашками наголо, то, похоже, в перерыве тренеры-атаманы слегка "охладили" пыл своих бойцов. И на футбольном поле уже развернулись строгие позиционные действия, в которых оппоненты в первую очередь старались не ошибиться в обороне.

Первым явно патовую ситуацию решил попытаться изменить Валерий Карпин, сделав две подряд замены (вышли Ионов и Зуев) в атакующей линии. На что его визави тут же отреагировал - правда, одной (в центре появился перуанец Куэва). Зато массовой перестановкой чуть не воспользовался краснодарец Вандерсон, который вполне мог удачнее пробить с угла вратарской.

Зато Ари свой шанс не упустил. После аута с правого фланга Вандерсон пробросил мяч к воротам, Гацкан не успел создать искуственный оффсайд, и Ари протолкнул мяч в ближний угол - 2:1,

Однако гостям после очередного стандарта все-таки удалось забить ответный мяч - Ингассон букально затолкал мяч в сетку с нескольких метров - 2:2, 81-я минута.

Ну,а завершился увлекательный и нервный матч потасовкой между Стоцким и Паршивлюком, и Карпину пришлось выйти на поле и успококить футболистов...

"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:2 (1:1).

Голы: Ари, 16, 72 - у "Краснодара"; Шомуродов, 7, Ингасон, 81 - у "Ростова".

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 76).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Щадин, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртарссон, 77), Сигурдарсон (Ионов, 63).

Предупреждения: Перейра, 56, Стоцкий, 90+5 - у "Краснодара"; Паршивлюк, 90+5.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Воронцов (Ярославль), Шаламберидзе (Москва).

4 ноября. Стадион "Краснодар". 34 тысячи 562 зрителя.

