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04.11.2018 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с поездом и автомобилем погиб человек

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

Утром автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовым составом на не охраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Андрееводмитриевка - Курганная Краснодарского края.

В результате происшествия погиб пассажир легкового авто, водитель с множественными травмами доставлен в больницу.

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"По предварительным данным водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. Погиб пассажир, водитель получил травмы," - сообщается на сайте СКЖД.

ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов.

Кстати

Это уже вторая авария на железнодорожном переезде в регионе за выходные. Накануне, 3 ноября, в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В результате происшествия пострадали 18 человек.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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