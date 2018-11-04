На Кубани в ДТП с поездом и автомобилем погиб человек

Утром автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовым составом на не охраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Андрееводмитриевка - Курганная Краснодарского края.

В результате происшествия погиб пассажир легкового авто, водитель с множественными травмами доставлен в больницу.

"По предварительным данным водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. Погиб пассажир, водитель получил травмы," - сообщается на сайте СКЖД.

ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов.

Кстати

Это уже вторая авария на железнодорожном переезде в регионе за выходные. Накануне, 3 ноября, в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В результате происшествия пострадали 18 человек.