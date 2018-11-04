Под Волгоградом задержан циркач, находившийся в федеральном розыске

В Палассовке Волгоградской области участковый уполномоченный полиции задержал находившегося в федеральном розыске преступника.

Накануне вечером поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно в кафе, расположенном в здании местного вокзала. На место выехал участковый и задержал дебошира, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

При проверке по базе данных было установлено, что 19-летний юноша скрывался от наказания за ряд краж на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. А в апреле молодой человек был объявлен в федеральный розыск.

С того момента задержанный работал в передвижном цирке, разъезжая с труппой по городам России. В ближайшее время гастролер будет передан инициатору розыска.