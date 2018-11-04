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04.11.2018 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом задержан циркач, находившийся в федеральном розыске

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Палассовке Волгоградской области участковый уполномоченный полиции задержал находившегося в федеральном розыске преступника.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Задержан 51-летний директор цирка, в котором львица набросилась на ребенка

Накануне вечером поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно в кафе, расположенном в здании местного вокзала. На место выехал участковый и задержал дебошира, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

При проверке по базе данных было установлено, что 19-летний юноша скрывался от наказания за ряд краж на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. А в апреле молодой человек был объявлен в федеральный розыск.

С того момента задержанный работал в передвижном цирке, разъезжая с труппой по городам России. В ближайшее время гастролер будет передан инициатору розыска.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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