"Ротор" проиграл во Владивостоке "Лучу"

В матче 20-го тура первенства ФНЛ "Луч" во Владивостоке обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Наиль Замалиев. Он реализовал пенальти. К слову, прошлый сезон автор гола провел именно в составе "Ротора".

Дальневосточники владели преимуществом по ходу всего матча. А редким опасным атакам гостей удачно противостоял вратарь "Луча" Александр Котляров.

В турнирной таблице команда из Владивостока за счет этой победы обошла волгоградцев: дальневосточники набрали 25 очков, у "Ротора" на балл меньше.