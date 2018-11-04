В Ростове частично затонул понтонный мост

В Ростове-на-Дону затонули два пролета понтонного моста в створе 29-й линии.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, пострадавших в результате инцидента нет. Для перевозки людей с острова на правобережную часть города были задействованы пять плавсредств. Таким образом переправили более 200 человек.

Затонувшие секции будут извлекать из реки с помощью инженерной техники. Перед подъемом идет откачка воды из понтонов.

На месте ЧП находятся поисково-спасательная группа и отделение пожарно-спасательной части, также работает опергруппа МЧС.

Остальной части моста затопление не грозит.