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04.11.2018 10:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра и Франция расширят сотрудничество

Текст: Елена Панова
Глава Югры Наталья Комарова встретилась с участниками деловой миссии Франко-Российской торгово-промышленной палаты, посетившими регион накануне.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим: Югру и Францию уже несколько лет связывают партнерские отношения, и стороны намерены расширять сотрудничество.

- Внешнеторговый оборот между Югрой и Францией в 2016 году составил около 27 миллионов долларов США. В 2017 году он увеличился в шесть раз и достиг уже 163 миллиона долларов США, - отметила Наталья Комарова, выразив благодарность Франко-Российской торгово-промышленной палате за организацию деловой миссии и предложив на постоянной основе проводить миссии югорских и французских предпринимателей для выстраивания взаимного представления о бизнес-возможностях сторон, развития экономического сотрудничества.

Губернатор также отметила, что предприятия региона уже активно сотрудничают с партнерами из Франции, в основном по таким направлениям, как недропользование и ретейл.

Фото: depositphotos.com
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- Усилия Югры направлены на создание современной промышленной инфраструктуры. Правительство округа поддерживает подход к формированию индустриальных площадок промышленных парков, которые отвечают всем требованиям в инженерной обеспеченности, локализации и запуска производств, - подчеркнула Наталья Комарова. - В данном случае интересна возможность использования разработок одной из французских компаний в производстве электротехнического оборудования для нужд региональной экономики.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества глава Югры обозначила IT-отрасль, отметив французскую телекоммуникационную компанию, глобального оператора связи и интегратора IT-сервисов, являющуюся активным участником международного IT-форума в Югре. Глава региона пригласила представителей фирмы к участию в промышленном форуме в 2019 году и очередном IT-форуме.

- Мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере торговых отношений в розничном сегменте, - продолжила губернатор Югры. - Отмечу логистический потенциал округа: он находится в географическом центре страны, успешно интегрирован в экономики и европейской, и азиатской, и арктической, и дальневосточной частей России. В радиусе одной тысячи километров проживают 24 миллиона человек.

Наталья Комарова сообщила, что в регионе реализуется инициатива создания индустриальных и промышленных парков, два проекта нашли поддержку в министерстве экономического развития России. Города Югры заинтересованы в приходе крупных торговых сетей, компаний с мировым именем, имеющих опыт в создании на своих площадях возможностей для местных производителей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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- Это очень привлекательная политика, так как не все розничные сетевые компании доброжелательно относятся к местным производителям, в первую очередь фермерской продукции, - добавила глава региона.

Кроме того, Наталья Комарова напомнила, что Югра - лидер среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал. Так, в 2017 году этот показатель превысил 900 миллиардов рублей, что во внутреннем региональном продукте равняется 28,5 процента.

В то же время в округе созданы уникальные предпосылки для реализации новых проектов и размещения производств. В этой связи глава обратила внимание на значимость взаимных контактов в сфере проектирования и инжиниринга.

В свою очередь, генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский сообщил, что организация ежегодно проводит от 6 до 10 миссий от Калининграда до Камчатки, но такой теплый прием, как в Югре, встречается редко.

- Состав нынешней делегации - олицетворение широкого спектра французских ноу-хау: здесь представлены технологические компании, ретейл, инжиниринг, здравоохранение, - отметил он. - Мне известно, что Юра - один из самых лучших регионов России по уровню жизни населения.

Павел Шинский передал Наталье Комаровой приглашение посла Франции в России госпожи Сильви-Аньес Берманн провести совместную встречу, а впоследствии организовать деловую миссию югорских предпринимателей в республику.

В рамках встречи ее участники презентовали губернатору Югры, членам регионального правительства, представителям бизнес-сообщества собственный потенциал и наработки.

Так, заместитель генерального директора по развитию французской нефтегазовой компании Игорь Ямпольский рассказал, что Югра - это динамично развивающийся регион.

- Между компанией и регионом налажены очень добрые отношения. За последние два года значительно увеличилось взаимодействие с компанией "Сургутнефтегаз": в год мы закупаем у организации около 7-8 миллионов тонн нефти, которая отправляется на наши заводы в Западной Европе, - проинформировал он.

Директор подразделения специализированных препаратов французской фармацевтической компании Дмитрий Мордвинцев подчеркнул, что фирма готова развивать присутствие в Югре по направлениям развития методов удаленного мониторинга и телемедицины для больных сахарным диабетом, разделения рисков при обеспечении населения дорогостоящими лекарственными препаратами, повышения их доступности.

Фото: depositphotos.com
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- Это очень важное направление развития, которое актуально, но в России еще нигде не применяется. Поэтому надеюсь, что Югра станет пилотной площадкой для этой практики, - выразил надеждуДмитрий Мордвинцев.

Кроме того, он предложил создать в регионе центр экспертизы, в который могут обращаться люди, планирующие зарубежные поездки и желающие получить информацию о состоянии инфекционной безопасности, пройти иммунизацию от тех или иных болезней.

Перспективными Дмитрий Мордвинцев назвал взаимное сотрудничество Югры и французской фармкомпании в части совершенствования ранних методов диагностики с применением искусственного интеллекта, создание образовательной программы для студентов и практикующих врачей, посвященной новейшим тенденциям в фармацевтике.

Отметим, что в ходе встречи свой потенциал также представил и ряд других компаний из Франции: группа инженерных компаний, производитель электротехнической продукции, энергетическая компания и производитель спортивных товаров.

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