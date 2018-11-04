День народного единства страна отмечает ежегодно 4 ноября. Праздник появился в 2005 году и сегодня можно сказать, что прижился. Согласно соцопросу ВЦИОМ, День народного единства отмечают 42 процента россиян. Ну а ценности, о которых он призван все нам напомнить, разделяет подавляющее большинство граждан - это патриотизм и гражданственность.

Праздник был учрежден в память об исторических событиях, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояло независимость страны. Однако 4 ноября - не просто повод отдать дань прошлому, это современный праздник, призванный укрепить традиции взаимного доверия и согласия. Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей России.

Во многих городах организаторы решили не ограничиваться традиционными митингами и придумали для жителей интересную, яркую и насыщенную программу. Так, во Владивостоке праздничное утро начали с благотворительного забега для всех желающих. Собранные средства передадут фонду, помогающему больным детям.

В Петропавловске-Камчатском на берегу Авачинской бухты пройдет корякский обрядовый праздник "Хололо". Его традиционно отмечают в конце осени, когда у аборигенов заканчивается сезон рыбалки. Коряки благодарят природу и богов за пойманную рыбу и добытого зверя, танцуют, поют, готовят традиционные блюда. У священного костра над нерпой совершают обряд очищения.

В Новосибирске центральным событием станет интерактивный фестиваль обычаев и традиций народов России. Желающие смогут узнать об этнических обрядах и поучаствовать в традиционных играх: попробовать свои силы в кыргызской спортивной игре по перетягиванию палки, народной забаве с камнями, а также таджикской национальной игре в бабки. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по монгольской письменности. С наступлением сумерек город ждет ночь искусств.

В самом западном регионе России - в Калининградской области - организаторы праздника тоже сделали основной акцент на этнике, что неудивительно: тут проживают представители более 130 народностей. В праздник диаспоры представят свои творческие коллективы, выставки изделий народных промыслов и предметов быта, национальную кухню.

Марафон соревнований ожидает жителей Екатеринбурга. Впервые на Урале представят невиданный доселе "букет" - состязания по 16 вариантам боевых искусств народов России и мира: от армейского рукопашного боя до башкирской борьбы кореш, тайского бокса, джиу-джитсу и самбо.

В Краснодаре в выставочном центре "Экспоград-Юг" откроют уникальный мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". Это самый масштабный в стране экспозиционный комплекс по истории государства и региона, построенный с использованием новейших цифровых технологий. В Анапе в рамках праздника пройдет фестиваль национальных блюд "Народов дружная семья", который будет включать дегустацию для всех желающих.