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День народного единства страна отмечает ежегодно 4 ноября. Праздник появился в 2005 году и сегодня можно сказать, что прижился. Согласно соцопросу ВЦИОМ, День народного единства отмечают 42 процента россиян. Ну а ценности, о которых он призван все нам напомнить, разделяет подавляющее большинство граждан - это патриотизм и гражданственность.
Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей России. Фото: Екатерина Янкель/ТАСС Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей России. Фото: Екатерина Янкель/ТАСС
Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей России. Фото: Екатерина Янкель/ТАСС

Праздник был учрежден в память об исторических событиях, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояло независимость страны. Однако 4 ноября - не просто повод отдать дань прошлому, это современный праздник, призванный укрепить традиции взаимного доверия и согласия. Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей России.

Во многих городах организаторы решили не ограничиваться традиционными митингами и придумали для жителей интересную, яркую и насыщенную программу. Так, во Владивостоке праздничное утро начали с благотворительного забега для всех желающих. Собранные средства передадут фонду, помогающему больным детям.

В Петропавловске-Камчатском на берегу Авачинской бухты пройдет корякский обрядовый праздник "Хололо". Его традиционно отмечают в конце осени, когда у аборигенов заканчивается сезон рыбалки. Коряки благодарят природу и богов за пойманную рыбу и добытого зверя, танцуют, поют, готовят традиционные блюда. У священного костра над нерпой совершают обряд очищения.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Новосибирске центральным событием станет интерактивный фестиваль обычаев и традиций народов России. Желающие смогут узнать об этнических обрядах и поучаствовать в традиционных играх: попробовать свои силы в кыргызской спортивной игре по перетягиванию палки, народной забаве с камнями, а также таджикской национальной игре в бабки. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по монгольской письменности. С наступлением сумерек город ждет ночь искусств.

В самом западном регионе России - в Калининградской области - организаторы праздника тоже сделали основной акцент на этнике, что неудивительно: тут проживают представители более 130 народностей. В праздник диаспоры представят свои творческие коллективы, выставки изделий народных промыслов и предметов быта, национальную кухню.

Марафон соревнований ожидает жителей Екатеринбурга. Впервые на Урале представят невиданный доселе "букет" - состязания по 16 вариантам боевых искусств народов России и мира: от армейского рукопашного боя до башкирской борьбы кореш, тайского бокса, джиу-джитсу и самбо.

В Краснодаре в выставочном центре "Экспоград-Юг" откроют уникальный мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". Это самый масштабный в стране экспозиционный комплекс по истории государства и региона, построенный с использованием новейших цифровых технологий. В Анапе в рамках праздника пройдет фестиваль национальных блюд "Народов дружная семья", который будет включать дегустацию для всех желающих.

День народного единства в Москве отметят трехдневным фестивалем

Текст: Александр Мелешенко

В Москве с 3 по 5 ноября проходит фестиваль, посвященный Дню народного единства - в городе можно будет попробовать национальные блюда разных народов, а также купить сувениры и фермерские продукты, посмотреть иммерсивные спектакли и поучаствовать в мастер-классах. И почти все это - бесплатно.

Гостей ждут бурятские буузы, татарские кулинарные хиты кыстыбый, элеш и эчпочмак, а также кавказские кебабы, сельдь по-кубански и многое другое. Приготовят и оригинальные напитки - на Тверской площади, наприиер, всем нальют чайно-медовый сбитень. Цены, заверили "РГ" в оргкомитете фестиваля, сделают вполне доступными. Порция тыквенного супа обойдется в 150 рублей, а 100 граммов свиной шейки в кефире на гриле - в 200 рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Празднуют на площадях Революции, Манежной, Тверской, а также на ВДНХ, Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, на улицах Профсоюзная, Городецкая и Новый Арбат. Все три дня площадки работают с 11.00 до 21.00.

Гостям также покажут иммерсивные спектакли, в которых зритель становится участником действа. Между Манежной площадью и площадью Революции будет идти спектакль "Как купец по России странствовал" - зрителей познакомят с ремеслами, танцами и песнями разных регионов страны. А на Тверской площади сыграют "Освоение Сибири". "Профессиональные артисты - их в этой постановке задействовано более 40 - вовлекут гостей площадки в игру, - рассказали организаторы. - Посетители будут "сплавляться" по сибирским рекам вместе с дружиной Ермака и веселиться на праздниках коренных народов Сибири".

Практически на всех площадках можно послушать музыку. Выступят и "звезды" - на площади Революции, к примеру, споют Юлианна Караулова, Алексей Воробьев и Стас Пьеха.

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