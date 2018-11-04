СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов

Свыше 20 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки проникли в Боснию и Герцеговину и намерены в ближайшее время прорваться на территорию Европейского союза. Как пишет австрийское издание Kronen Zeitung, ситуация осложняется тем, что практически все нелегалы вооружены ножами.

По данным МВД Австрии, большинство мигрантов - выходцы из Пакистана, Ирана, Алжира Марокко (точно идентифицировать их невозможно, так как многие уничтожают свои документы). В основном это молодые люди, среди которых почти нет женщин и детей. А стремятся они в Германию и скандинавские страны, где уже созданы прекрасные условия для их пребывания.

Ранее Хорватия, находящаяся на "передовой", разместила специальные подразделения на границе. Лишь это помогло предотвратить прорыв, который свыше 200 мигрантов пытались осуществить в конце октября. Тогда в столкновениях пострадали около десятка человек, половина из них - полицейские.