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04.11.2018 21:18
Рубрика: Спорт

"Спартак" впервые в чемпионатах России четырежды подряд уступил дома

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" потерпел четвертое домашнее поражение подряд. На своем поле "красно-белые" уступили "Уралу" в матче 13-го тура РПЛ - 1:2.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Эта неудача стала первой для десятикратных чемпионов страны после отставки Массимо Карреры и назначения Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера команды. При испанском специалисте "Спартак" выступил относительно неплохо, победив "Анжи" в Кубке России, а также сыграв вничью на выезде с "Рубином", где пропустил лишь со стандарта в концовке. Однако игра с "Уралом" оказалась для "красно-белых" провальной.

Вновь "Спартак" вышел на игру со схемой 4-3-3, за которую команду не раз критиковали эксперты и журналисты. Рианчо перед матчем в эфире телеканала "Матч Премьер" на смеси русского и испанского объяснил, что по этой схеме играют сильнейшие команды Европы, кроме того, такая формация весьма вариативна. Но как раз вариативности-то москвичам и не хватило.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В атаку "Спартака" вернулся Луис Адриано - по идее, это должно было усилить команду. С флангов ему были отряжены помогать Ивелин Попов и Александр Ташаев, а из глубины поддерживали Роман Зобнин и Михаил Игнатов. Среди полузащитников оказался и номинальный центральный защитник Сальваторе Боккетти, и он периодически опускался в оборону. Остался, кстати, в запасе Денис Глушаков, и, забегая вперед, отметим, что он на поле так и не появился.

Но в таком сочетании "Спартак" смотрелся на удивление беззубо. Контрвыпады гостей были достаточно острыми и в конечном итоге принесли результат. Илья Кутепов неподалеку от своей штрафной нарушил правила против Владимира Ильина, к мячу подошел Николай Димитров и блестящим ударом пробил в ближнюю "девятку" без шансов для вратаря хозяев Александра Максименко, который, хоть и коснулся мяча, спасти свою команду не смог.

На перерыв соперники ушли при преимуществе "Урала". А во втором тайме Рианчо произвел двойную замену, убрав с поля Ташаева и Игнатова и выпустив Софьяна Ханни и Романа Еременко соответственно. Эта перестановка немного встряхнула "Спартак", и вскоре москвичи сумели отыграться, соавтором гола стал именно Ханни. Алжирец ассистировал Адриано, который сравнял счет.

Вот только переломить ход встречи у хозяев не получилось. Всего две минуты спустя "Урал" вновь вышел вперед. Очередная атака увенчалась ударом Ильина, который Максименко невероятным образом парировал, но на добивании уже никто не мог помешать Андрею Панюкову отправить мяч в сетку.

Счет стал 2:1 в пользу "Урала", и эти цифры сохранились на табло до финального свистка. "Спартак" упустил возможность приблизиться к группе лидеров - на счету "красно-белых" осталось 19 очков, и они пока еще занимают шестое место, откуда завтра их может сместить "Рубин". "Урал" же набрал 16 очков и вышел на восьмую строчку. Отметим также, что это поражение стало антирекордным для "Спартака": впервые в чемпионатах России команда проиграла дома четыре матча подряд. Кроме того, уже три встречи РПЛ кряду "красно-белые" не могут выиграть.

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